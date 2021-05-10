رسمياً.. كلوب هاوس متاح لهواتف أندرويد

المناطق - وكالات:

منذ ظهور تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، أُطلق عليه تطبيق الأغنياء كونه متاحاً لهواتف آيفون “باهظة الثمن” فقط.

ثم أعلن إيلون ماسك عن تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، ليصبح التريند الحقيقي في الربع الأول من العام الجاري، وتجاوز عدد التحميلات فى الشهر الأول له 8.1 مليون عملية، حيث زاد عدد المستخدمين بأكثر من 100٪ خلال 16 يوما فقط، دون أن تصدر نسخة لأصحاب أندرويد.

ولكن منصة كلوب هاوس Clubhouse قررت التوغل والانتشار أكثر وأكثر، بعدما لاقت نجاحاً كبيراً أجبر منصات أخرى على اعتماد تقنيات مشابهة، لتعلن طرح نسختها لمنصة أندرويد عبر متجر تطبيقات جوجل الرسمي.

كما اكتسب التطبيق القائم على الدعوات كلوب هاوس Clubhouse، شهرة كبيرة بعد أن شجع “إيلون ماسك” مستخدميه عبر نشر تغريدة على حسابه الرسمي على منصة تويتر أنه بدأ في استخدام التطبيق، والذي قد دعا الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” للمشاركة في محادثة صوتية عبر تطبيق كلوب هاوس.

و يبدو أن تطبيق كلوب هاوس Clubhouse ستبقي على طريقة عمل التطبيق من خلال الدعوة عليه أولاً، وهو نفس الأمر الذى سيتم عبر نسخة أندرويد أيضاً، ويمكنك تحميله على هاتفك الأندرويد من هنا.