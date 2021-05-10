فيديو.. لحظة نشوب حريق في أكبر حقول الكويت النفطية

فيديو.. لحظة نشوب حريق في أكبر حقول الكويت النفطية

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فيديو.. لحظة نشوب حريق في أكبر حقول الكويت النفطية

فيديو.. لحظة نشوب حريق في أكبر حقول الكويت النفطية
http://almnatiq.net/?p=981745
المناطق - وكالات:

اندلع حريق محدود في حقل برقان الكبير للنفط بالكويت، ما أدى إلى إصابة عاملين من عمال أحد مقاولي الشركة بإصابات طفيفة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، والناطق الرسمي باسم شركة نفط الكويت قصي العامر، إنه شب حريق، فجر اليوم الاثنين، في أحد مواقع العمل في حقل برقان الكبير مما نتج عنه إصابة عاملين من عمال أحد مقاولي الشركة بإصابات طفيفة وقد تم نقلهما على الفور إلى مستشفى الأحمدي وهما بحالة مستقرة.

وبحسب وكالة سبوتنيك نقلًا عن صحيفة الراي الكويتية، فقد أشار العامر إلى أنه تم الاستجابة بسرعة من قِبل الفرق المعنية بالشركة والتطبيق الفوري لخطط الطوارئ، وبالتالي تمت السيطرة على موقع الحريق، ولا يوجد أي تأثير على عمليات إنتاج النفط.

وأوضح قصي العامر أن الشركة استجابت على الفور بجميع فرقها المعنية من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى التابعة لها حسب الإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات، كما تواجد في الموقع فرقة إسناد من قوة الإطفاء العام.

وأكد العامر على أنه وفقًا للمعمول به في مثل هذه الحالات، فسوف يتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات المتبعة بالشركة.

وبحسب مجموعة وود ماكنزي العالمية لأبحاث الطاقة، فإن حقل برقان الكبير ليس أكبر حقول الكويت فقط بل هو أيضًا أحد أكبر الحقول المنتجة في العالم.

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