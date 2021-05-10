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“حساب المواطن” يودع 1.9 مليار ريال دعم شهر مايو

“حساب المواطن” يودع 1.9 مليار ريال دعم شهر مايو

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“حساب المواطن” يودع 1.9 مليار ريال دعم شهر مايو

“حساب المواطن” يودع 1.9 مليار ريال دعم شهر مايو
http://almnatiq.net/?p=981756
المناطق - الرياض:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، إيداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين، 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال، منها 734 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 76 % من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 93 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكّلين 7 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

ولفت القحطاني، إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92 %، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8 %، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43 %، وشكّل الذكور المستقلون 57 %، موضحاً أن 85 % من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15 % على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

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