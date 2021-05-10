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أمير نجران يطلع على تقرير الإجراءات الاحترازية لفرع التجارة بالمنطقة

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أمير نجران يطلع على تقرير الإجراءات الاحترازية لفرع التجارة بالمنطقة

أمير نجران يطلع على تقرير الإجراءات الاحترازية لفرع التجارة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=981787
المناطق - واس:

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، بجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة ، للتأكد من الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم ، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة تركي بن راجح آل سليمان.
واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير الإجراءات الاحترازية والتقرير السنوي لفرع الوزارة عن العام المنصرم.

وثمن سمو أمير المنطقة ما يقوم به مراقبو فرع التجارة بالمنطقة من جولات ميدانية مكثفة ، للتأكد من الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، وتشديد الرقابة على المراكز التجارية لتطبيق الاحترازات ومراعاة الطاقة الاستيعابية من المتسوقين ، وارتداء الكمامات والتباعد، مشدداً سموه على الاستمرار في هذه الإجراءات وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

من جانبه أكد آل سليمان دعوة وزارة التجارة لتجنب دخول الأماكن المزدحمة ، تجنباً لتطبيق العقوبات التي تصل إلى الإغلاق للمجمعات والمنشآت المخالفة ، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية للفرع تعمل بشكل متواصل هذه الفترة لمراجعة التقيد بالإجراءات الاحترازية ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، وفقاً لاختصاص الفرع.

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