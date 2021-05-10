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الشرقية.. بدء تطبيق قرار تعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بمحلات الحلاقة
http://almnatiq.net/?p=981795
المناطق - واس:

بدأت أمانة المنطقة الشرقية تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الخاص بتعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بمحلات الحلاقة الرجالية، وذلك للوقاية من فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19 “.
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن البروتوكولات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تتضمن استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ومنع الانتظار داخل المحل، كما يجب عدم استخدام كراسي الانتظار، وأن يتم تنظيم فترات العمل وتوفير جداول مرنة للموظفين ولتقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات تنفيذا للبروتوكولات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والحد من التواصل المباشر مع العملاء، ومنع حدوث أي تجمع داخل المحل، ومنع دخول المرافقين بوضع ملصقات توعوية للحد من زيادة عدد الأشخاص في المنشأة.
وأشار إلى أن الأمانة سخرت جميع الإمكانيات لتطبيق جميع هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، داعيًا جميع المنشآت ذات العلاقة للتعاون في تطبيق هذه الإجراءات الوقائية التي تأتي في مصلحة المواطن والمقيم، وتهدف للحفاظ على الصحة العامة، لمواجهة فيروس “كورونا”.

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