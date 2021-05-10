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460 طالبًا يجتازون برنامج الكشف عن الموهوبين بتعليم عنيزة

460 طالبًا يجتازون برنامج الكشف عن الموهوبين بتعليم عنيزة
http://almnatiq.net/?p=981799
المناطق - القصيم:

اجتاز 460 طالبًا وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة، متطلبات البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين 2021م، الذي تنظمه “موهبة” سنوياً بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب متمثلة بالمركز الوطني للقياس، حيث أدى الطلبة مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة ضمن برنامج الكشف عن الموهوبين، والذي يهدف إلى الوصول للمعرفية الإبداعية والاستفادة من برامج وخدمات المؤسسة المتعددة والمتكاملة.

وأكد مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي: أن إدارة تعليم عنيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب والطالبات الموهوبين من خلال تقديم كل سبل الرعاية والدعم والتشجيع لهم، بالإضافة إلى توفير وتقديم الدورات المختلفة لتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وتمثيل الدولة في المحافل والمشاركات العالمية.

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