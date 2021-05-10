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إنفاق “قدرة” الرس يتجاوز النصف مليون ريال خلال الربع الأول

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إنفاق “قدرة” الرس يتجاوز النصف مليون ريال خلال الربع الأول

إنفاق “قدرة” الرس يتجاوز النصف مليون ريال خلال الربع الأول
http://almnatiq.net/?p=981812
المناطق - الرس:

بلغ الإنفاق المالي لجمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس خلال الربع الأول لعام 2021م مبلغ  ٦٢٨.٢٤٣.٨٩ ريال.

وجاء الإنفاق على رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة من مصروفات كفالة الأيتام والخدمات التطوعية والتدريب والتأهيل إضافة للمستلزمات الطبية والصحية وصيانة العربات والأسِرة الكهربائية إضافة لحملتها الرمضانية “جود بالموجود” التي حققت أرقاماً قياسية خلال الخمس وعشرين يوماً الماضية حيث بلغ إجمالي المشاهدات على منصاتها الاجتماعية مليون وثلاث مائة ألف مشاهدة فيما سجلت أركان الجمعية من خلال المولات التجارية 120 ألف زيارة وبلغ اجمالي ساعات العمل خلال الحملة 14000 ساعة عمل.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية قدرة محمد بن صالح العوفي أن مجلس إدارته ملتزم بتعهداته لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة وتوفير كافة السبل التي تضمن تسهيل اجراءاتهم ومعيشتهم كما تسعى الجمعية إلى التأكيد على أهمية دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة مجتمعياً مع نظرائهم الأصحاء وتسخير كافة إمكانياتهم وطاقاتهم لضمان تحقيق ذلك.

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