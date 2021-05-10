أمير الحدود الشمالية يوجِّه الجهات الحكومية الخدمية بتشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المجمعات التجارية

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وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحد من التجمعات وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة خلال أيام عيد الفطر المبارك

وشدد على تهئية مصليات العيد والحدائق والمتنزهات ومواقع التجمعات في الأسواق والمجمعات التجارية ومراقبة الأسعار وانسيابية الحركة المرورية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما حث سموه الجميع على التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة إلى أخذ اللقاح، استكمالاً للجهود المباركة التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح – بفضل الله – في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.