أمانة الاحساء ترفع 101 ألف طن ( نفايات منزلية ) و8 ملايين مترمكعب ” مُخلفات انشائية ” للمردم البيئي

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كشفت إحصائية صادرة عن وكالة الخدمات “الإدارة العامة للنظافة ” بأمانة الاحساء عن ان شهر رمضان المبارك شهد رفع 101386 ” مائة وواحد ألف وثلاثمائة وستة وثمانون” طناً من النفايات المنزلية و1673760 (مليون وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستون ) طن نفايات ناتجة من تفريغ الحاويات التجارية ، بينما بلغت كمية المخلّفات الانشائية ” مُخلفات الهدم والبناء العشوائية ” الواردة للمردم البيئي 8358177 ” ثمانية ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ” متراً مكعباً ، وفق ما اوضحه وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد بن محمد الزهراني ، والذي ابان ان ذلك يأتي امتداداً لتنفيذ مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان في ازالة التشويه البصري وتحسين المشهد الحضري ، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية وتعزيزاً للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة .

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للنظافة أيمن بن عبدالرحمن الظفر .. عززت الامانة جهودها في النظافة العامة لشهر رمضان من خلال جدولة خططها لتتوائم مع أوقات الفطر والسحر، وتقسيم العمالة والآليات بحسب ما تقتضيه المصلحة، مع مراعاة الفترات في ذروة حالة الطقس وارتفاع درجة الحرارة وذلك بالتنسيق المباشر مع مقاولي النظافة في المدن والبلدات والهجر ، منوهاً الى انه فيمايتعلق بأعمال نظافة و” كنس ” الطرقات آلياً ويدوياً فقد امتد ذلك ليشمل 66912080 ” ستة وستون مليوناً وتسعمائة واثنا عشر ألفاً وثمانون ” متراً طولياً من الطرقات الرئيسية والفرعية وارصفة المشاة ، وكذلك 3782404 ” ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنان وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة ” متر مربع من نظافة الاراضي الفضاء داخل المدن ، بالإضافة الى صيانة وتعقيم 10976 حاوية نفايات ، وأكد الظفر على مواصلة الأمانة لخططها وجهودها في معالجة وإزالة عناصر التشويه البصري وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري ، تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برنامج جودة الحياة وكون ذلك يأتي ضمن أولويات منظومة العمل البلدي ، كمايُسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة .

