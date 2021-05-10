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أمانة الشرقية تنفذ 1449 جولة رقابية وتغلق 17 منشأة وترصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد

أمانة الشرقية تنفذ 1449 جولة رقابية وتغلق 17 منشأة وترصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد
http://almnatiq.net/?p=981848
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 28/09/1442هـ،1449 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 17 منشأة مخالفة، وضبط 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940

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