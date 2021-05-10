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أمير الجوف يطلق حملة #عيدنا_سالمين للاحتفال بعيد الفطر وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

أمير الجوف يطلق حملة #عيدنا_سالمين للاحتفال بعيد الفطر وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تنفذ 1449 جولة رقابية وتغلق 17 منشأة وترصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد

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أمير الجوف يطلق حملة #عيدنا_سالمين للاحتفال بعيد الفطر وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

أمير الجوف يطلق حملة #عيدنا_سالمين للاحتفال بعيد الفطر وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=981851
المناطق - الجوف

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حملة سموه #عيدنا_سالمين للاحتفال بعيد الفطر المبارك بحذر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد, جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي رأسه سموه من مكتبه اليوم، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة، بحضور وكلاء الإمارة، الذي اطلع خلاله من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيس غرفة العمليات المشتركة فارس بن مخيلف الرويلي، على تفاصيل وأنشطة الحملة خلال أيام عيد الفطر المبارك, وشدد سموه على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, داعياً جميع الأهالي للإحتفال بالعيد وسط الالتزام بها .

وبين الرويلي أن الحملة التي تشارك فيها عدد من القطاعات بالمنطقة ، ومنها (أمانة الجوف, ومطار الجوف, وفرع وزارة الموارد البشرية والشئون الاجتماعية, وفرع وزارة الشئون الإسلامية , والقطاعات الأمنية , إضافة إلى صحة الجوف ), و تشمل تكثيف جولات التوعية والرقابة الميدانية, في مواقع الأنشطة ذات الكثافة العالية كالمطاعم والمقاهي والمنتزهات, لمتابعة مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية, والحث على أخذ لقاح كورونا.

وتستهدف الحملة تكثيف النشاط التوعوي للمجتمع وحثهم على إيقاف المناسبات بالعيد, عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوسم #عيدنا_سالمين, و بروشورات التوعية الميدانية, ومنابر الجوامع عبر الخطباء .

كما تنظم مبادرة (أخذت الخطوة .. خذ عيديتك) وتأتي فكرة المبادرة بمعايدة لمن أخذ اللقاح يوم العيد في المصليات وفي الأسواق والمواقع العامة .

وتخصيص فريق لقاح جوال يقوم بجولات ميدانية للقطاعات الحكومية لاعطاء لقاح كورونا لمنسوبيها .

وقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمضاعفة أماكن صلاة العيد والتي بلغت 354 مصلى وجامع , وكذلك تخصيص نقاط فرز بمشاركة الفرق التطوعية في جوامع ومصليات العيد لتطبيق توكلنا.

وفي مطار الجوف تم رفع الجاهزية استعداداً لمضاعفة الرحلات بعد رفع تعليق السفر, حيث تم تفعيل واستخدام تطبيق توكلنا على جميع العاملين والمسافرين, وزيادة عدد الجولات الرقابة, وتم إعطاء العاملين بالمطار الجرعة الأولى من اللقاح المضادة لفيروس كورونا, وتعقيم صالات المسافرين ومرافق المطار بشكل مستمر .

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