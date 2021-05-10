إدارة التنقل بالمسجد الحرام توفر عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين

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وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام , عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين ، كما وفرت ثلاثة مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك في خيام فرز المعتمرين في كدي، والساحة الشرقية، والجمرات؛ لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين.

وجهزت إدارة خدمات التنقل أكثر من (8000) عربة منها (5000) عربة عادية، و (3000) عربة كهربائية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى، لكي يؤدي قاصدو بيت الله العتيق عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية.

فيما قامت الإدارة بتعقيم وتطهير العربات الكهربائية المجانية بعد كل مستخدم حرصا منها على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية، لكي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بيسر واطمئنان.

وهيأت لهذه الأعمال (180) موظفا، يقومون بعمل جولات ميدانية مكثفة لمراقبة سير العمل مقسمين إلى عدة فرق يتابعون مسارات سير العربات وتنظيم عملها، وكذلك مراقبة تحركات العربات والتأكد من وجودها بالمكان المخصص لها، وأيضاً تشرف على دافعي تلك العربات ومنحهم تصاريح العمل، لمن تنطبق عليه شروط إصدار التصاريح له.