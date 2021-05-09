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“الأرصاد” : أمطار رعدية إلى غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية إلى غزيرة على منطقة جازان

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“الأرصاد” : أمطار رعدية إلى غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية إلى غزيرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=981862
المناطق - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، على محافظات ابو عريش ، والحرث ، صبيا ، والداير بني مالك، والريث، والعارضة ، وصامطة ، والطوال ،وفيفا، وهروب ، وضمد والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩مساءً.

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