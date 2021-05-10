احدث الأخبار

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
منطقة مكة المكرمة
 “الأرصاد” : أمطار رعدية إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 إدارة التنقل بالمسجد الحرام توفر عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين
منطقة مكة المكرمة
 الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية في عيد الفطر
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه الخطباء على حث المصلين بأخذ لقاح كورونا وتنفيذ التعليمات الوقائية خلال خطبة عيد الفطر لعام 1442هـ
أبرز المواد
 أمير الجوف يطلق حملة #عيدنا_سالمين للاحتفال بعيد الفطر وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة الجوف
 أمانة الشرقية تنفذ 1449 جولة رقابية وتغلق 17 منشأة وترصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد
المنطقة الشرقية
 أكثر من 80 حديقة ومنتزه في الخبر تستعد لاستقبال المتنزهين خلال عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من 4 دول
أبرز المواد
 68 ألف خدمة دعم فني لمنصة مدرستي في تعليم القصيم
أبرز المواد
 أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات في ساحات الأقصى
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يوقع (6) اتفاقيات لدعم أسر جمعية البر بالشرقية
المنطقة الشرقية
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

منطقة مكة المكرمة
“الأرصاد” : أمطار رعدية إلى غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية إلى غزيرة على منطقة جازان

منطقة جازان
إدارة التنقل بالمسجد الحرام توفر عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين

إدارة التنقل بالمسجد الحرام توفر عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين

منطقة مكة المكرمة
الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية في عيد الفطر

الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية في عيد الفطر

أبرز المواد

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
http://almnatiq.net/?p=981865
المناطق - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط جرافتين و(3) شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

إدارة التنقل بالمسجد الحرام توفر عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين

إدارة التنقل بالمسجد الحرام توفر عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين
أمانة جدة تغلق 65 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة جدة تغلق 65 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
“آفاق لعلوم الفضاء”: رمضان ثلاثون يومًا وهذا موعد العيد

“آفاق لعلوم الفضاء”: رمضان ثلاثون يومًا وهذا موعد العيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*