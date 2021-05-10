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الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات قوات الاحتلال بحق المصلين في الأقصى تحدٍّ جديد للمجتمع الدولي

الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات قوات الاحتلال بحق المصلين في الأقصى تحدٍّ جديد للمجتمع الدولي

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الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات قوات الاحتلال بحق المصلين في الأقصى تحدٍّ جديد للمجتمع الدولي

الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات قوات الاحتلال بحق المصلين في الأقصى تحدٍّ جديد للمجتمع الدولي
http://almnatiq.net/?p=981868
المناطق - واس

عدّ الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام واعتداء وحشي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته تحدٍّ جديد للمجتمع الدولي، وخاصة الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية.
وقال أبو ردينة: “إن الحكومة الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط كل الجهود والتدخلات الدولية”، مشددا على أن القيادة الفلسطينية والشعب لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات الإسرائيلية.

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