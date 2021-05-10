الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مصر

المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.