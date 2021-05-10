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أمانة منطقة جازان تنفذ 35110 جولات رقابية خلال الأسبوع الماضي بمحافظة صبيا

أمانة منطقة جازان تنفذ 35110 جولات رقابية خلال الأسبوع الماضي بمحافظة صبيا
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http://almnatiq.net/?p=981875
المناطق - واس

نفذت أمانة منطقة جازان خلال الأسبوع الماضي 35110 جولات رقابية على المولات والأسواق والمطاعم و البوفيهات والمحال التجارية بمحافظة صبيا ، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.
ورصدت الفرق الرقابية خلال الجولات 907 مخالفات لمنشآت تجارية لم يلتزم عملاؤها بلبس الكمام، وعدم توفير مقياس لدرجة الحرارة، ومخالفة التباعد الاجتماعي بين مرتادي تلك المنشآت، وعدم وجود لواصق تُوضح الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل استمرار تطبيق اللوائح والأنظمة، إضافة لعدم الاهتمام بالكشف عن تطبيق توكلنا للمتسوقين، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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