مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المستفيدين

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واصل المركز الرئيسي للقاحات كورونا بمنطقة الباحة استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي” لتلقي لقاح (كوفيد-19)، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية, وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع لأخذ اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وجدّد التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة وأكثر “حالياً” لجميع المواطنين والمقيمين، دون تسجيلٍ أو موعدٍ أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح.