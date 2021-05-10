احدث الأخبار

سدود المملكة تُخزّن 63 مليون متر مكعب خلال “أبريل”
أبرز المواد
 حياكة المشلح الأحسائي.. مهنة توارثها الأبناء من الآباء
المنطقة الشرقية
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الجراد
منطقة حائل
 مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المستفيدين
منطقة الباحة
 أمانة منطقة جازان تنفذ 35110 جولات رقابية خلال الأسبوع الماضي بمحافظة صبيا
منطقة جازان
 موانئ السعودية تسجل نمواً لافتاً في أحجام المناولة بنسبة 8% خلال أبريل
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مصر
أبرز المواد
 الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات قوات الاحتلال بحق المصلين في الأقصى تحدٍّ جديد للمجتمع الدولي
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
منطقة مكة المكرمة
 “الأرصاد” : أمطار رعدية إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 إدارة التنقل بالمسجد الحرام توفر عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين
منطقة مكة المكرمة
 الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية في عيد الفطر
أبرز المواد
سدود المملكة تُخزّن 63 مليون متر مكعب خلال “أبريل”

سدود المملكة تُخزّن 63 مليون متر مكعب خلال “أبريل”

أبرز المواد
حياكة المشلح الأحسائي.. مهنة توارثها الأبناء من الآباء

حياكة المشلح الأحسائي.. مهنة توارثها الأبناء من الآباء

المنطقة الشرقية
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الجراد

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الجراد

منطقة حائل
مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المستفيدين

مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المستفيدين

منطقة الباحة

سدود المملكة تُخزّن 63 مليون متر مكعب خلال “أبريل”

سدود المملكة تُخزّن 63 مليون متر مكعب خلال “أبريل”
http://almnatiq.net/?p=981897
المناطق - واس

خَزّنت السدود في أنحاء المملكة أكثر من 63 مليون متر مكعب من المياه نتيجة الأمطار التي هطلت خلال شهر أبريل 2021، فيما شهد الشهر ذاته تصريف نحو 38 مليون متر مكعب من مياه السدود لتغذية آبار المزارعين.
وتأثرت مختلف مناطق المملكة خلال شهر “أبريل” بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جـازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من مناطق حائـل والقصيم والريـاض والجوف وتبوك، وبلغ متوسط الأمطار 14 ملم، وهو أعلى من المتوسط العام لسجل 40 سنة الذي يبلغ 12.5 ملم، فيما بلغ متوسط الأمطار 6 ملم خلال أبريل عام 2020.
وتلقت سدود منطقة جـازان الكمية الأكـبر من المياه خلال تلك المدة عبر سيول واردة بلغت كميتها أكثر من 27 مليون متر مكعب.
وخزّنت سدود منطقة مكة المكرمة خلال شهر أبريل الماضي 16 مليون متر مكعب من مياه السيول، وبلغ متوسط الهاطل المطري على المنطقة خلال الشهر ذاته 22.2 ملم، فيما كان متوسط الهاطل المطري خلال “أبريل” 2020 نحو 9.5 ملم.
وبلغ أعلى عدد محطات سجلت قراءات 125 محطة يوم 27 أبريل، فيما سُجلت أعلى قراءة يوم 30 أبريل في محطة العارضة بمنطقة جازان بواقع 75 ملم، وبلغ عدد المحطات التي سجلت أمطارا في الشهر ذاته 785 محطة تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للأرصاد.

روابط ذات صلة

موانئ السعودية تسجل نمواً لافتاً في أحجام المناولة بنسبة 8% خلال أبريل

موانئ السعودية تسجل نمواً لافتاً في أحجام المناولة بنسبة 8% خلال أبريل
الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مصر

الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مصر
الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات قوات الاحتلال بحق المصلين في الأقصى تحدٍّ جديد للمجتمع الدولي

الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات قوات الاحتلال بحق المصلين في الأقصى تحدٍّ جديد للمجتمع الدولي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*