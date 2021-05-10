سدود المملكة تُخزّن 63 مليون متر مكعب خلال “أبريل”

المناطق - واس

خَزّنت السدود في أنحاء المملكة أكثر من 63 مليون متر مكعب من المياه نتيجة الأمطار التي هطلت خلال شهر أبريل 2021، فيما شهد الشهر ذاته تصريف نحو 38 مليون متر مكعب من مياه السدود لتغذية آبار المزارعين.

وتأثرت مختلف مناطق المملكة خلال شهر “أبريل” بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جـازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من مناطق حائـل والقصيم والريـاض والجوف وتبوك، وبلغ متوسط الأمطار 14 ملم، وهو أعلى من المتوسط العام لسجل 40 سنة الذي يبلغ 12.5 ملم، فيما بلغ متوسط الأمطار 6 ملم خلال أبريل عام 2020.

وتلقت سدود منطقة جـازان الكمية الأكـبر من المياه خلال تلك المدة عبر سيول واردة بلغت كميتها أكثر من 27 مليون متر مكعب.

وخزّنت سدود منطقة مكة المكرمة خلال شهر أبريل الماضي 16 مليون متر مكعب من مياه السيول، وبلغ متوسط الهاطل المطري على المنطقة خلال الشهر ذاته 22.2 ملم، فيما كان متوسط الهاطل المطري خلال “أبريل” 2020 نحو 9.5 ملم.

وبلغ أعلى عدد محطات سجلت قراءات 125 محطة يوم 27 أبريل، فيما سُجلت أعلى قراءة يوم 30 أبريل في محطة العارضة بمنطقة جازان بواقع 75 ملم، وبلغ عدد المحطات التي سجلت أمطارا في الشهر ذاته 785 محطة تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للأرصاد.