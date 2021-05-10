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أمير قطر يصل جدة اليوم تلبية لدعوة خادم الحرمين

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أمير قطر يصل جدة اليوم تلبية لدعوة خادم الحرمين

أمير قطر يصل جدة اليوم تلبية لدعوة خادم الحرمين
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المناطق - الرياض

يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاثنين إلىالمملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وسيعقد الجانبان قمة ثنائية يناقشان خلالها الوضع في منطقة الخليج في ضوء مستجدات المحادثات الدولية مع طهران إضافة إلى الوضع في اليمن والتطورات الأخيرة في عملية السلام الأفغانية. وهذه ثاني زيارة لأمير قطر إلى المملكة بعد حضوره قمة مجلس التعاون الخليجية في يناير الماضي والتي وصفت بالتاريخية لتكريسها المصالحة بين الدول الخليجية .

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