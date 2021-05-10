أمير مكة يوجه بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزينة بجدة

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وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزينة بالألوان، التي وضعتها أمانة جدة كمنظر جمالي في ممشى التحلية تحت عنوان مبادرة “رسم وطن”

يأتي ذلك بعد أن تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع العمل بشكل سلبي والذي وصفوه بأنه تشويه للمشهد البصري لجدة