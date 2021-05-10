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أمانة عسير تكثف أعمالها الرقابية بأكثر من 9 الاف جولة مع قرب عيد الفطر

أمانة عسير تكثف أعمالها الرقابية بأكثر من 9 الاف جولة مع قرب عيد الفطر

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أمانة عسير تكثف أعمالها الرقابية بأكثر من 9 الاف جولة مع قرب عيد الفطر

أمانة عسير تكثف أعمالها الرقابية بأكثر من 9 الاف جولة مع قرب عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=981925
المناطق - عسير

كثفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي، بعدد من الإجراءات الرقابية من خلال وضع خطط رقابية شاملة.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه تم تكثيف الجولات الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر على الأنشطة كصوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، ومتاجر الحلويات والمحامص، ومطابخ إعداد الولائم، والمطاعم، وجميع الأنشطة الأخرى.
وأكد ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل مبادرة “ممتثل” التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، ونشر التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وبين الحميدي بأنه قد نفذت أمانة المنطقة وبلدياتها نحو 9.840 جولة رقابية وتفتيشية سجلت ما يقارب 107 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق “توكلنا”.
و أكد ضرورة التعاون مع الأمانة و بلدياتها من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة لمعالجتها وذلك عبر مركز البلاغات “940”، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والمخالفات البلدية.

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