احدث الأخبار

أمير منطقة حائل يوجّه بتكثيف أعمال اللجان الميدانية خلال أيام العيد
منطقة حائل
 أمانة عسير تكثف أعمالها الرقابية بأكثر من 9 الاف جولة مع قرب عيد الفطر
منطقة عسير
 اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار أبها الدولي في عمل عدائي ووحشي
أبرز المواد
 أمير مكة يوجه بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزينة بجدة
منطقة مكة المكرمة
 الداخلية: تَقَرّرَ تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها
أبرز المواد
 الكويت تعلق الرحلات القادمة من باكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا
أبرز المواد
 “سرايا القدس” تعلن عن إطلاقها 30 صاروخا باتجاه مدينة سديروت
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تنفذ 785 جولة رقابية على المحال التجارية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 أمير قطر يصل جدة اليوم تلبية لدعوة خادم الحرمين
أبرز المواد
 سدود المملكة تُخزّن 63 مليون متر مكعب خلال “أبريل”
أبرز المواد
 حياكة المشلح الأحسائي.. مهنة توارثها الأبناء من الآباء
المنطقة الشرقية
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الجراد
منطقة حائل
أمير منطقة حائل يوجّه بتكثيف أعمال اللجان الميدانية خلال أيام العيد

أمير منطقة حائل يوجّه بتكثيف أعمال اللجان الميدانية خلال أيام العيد

منطقة حائل
أمانة عسير تكثف أعمالها الرقابية بأكثر من 9 الاف جولة مع قرب عيد الفطر

أمانة عسير تكثف أعمالها الرقابية بأكثر من 9 الاف جولة مع قرب عيد الفطر

منطقة عسير
اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار أبها الدولي في عمل عدائي ووحشي

اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار أبها الدولي في عمل عدائي ووحشي

أبرز المواد
أمير مكة يوجه بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزينة بجدة

أمير مكة يوجه بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزينة بجدة

منطقة مكة المكرمة

أمير منطقة حائل يوجّه بتكثيف أعمال اللجان الميدانية خلال أيام العيد

أمير منطقة حائل يوجّه بتكثيف أعمال اللجان الميدانية خلال أيام العيد
http://almnatiq.net/?p=981928
المناطق - واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اللجان الميدانية التابعة لمركز الأزمات بالمنطقة بتكثيف أعمالها لمتابعة تطبيق الإحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الاستعدادات لعيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.
وأهاب سموه بالتعاون في سبيل سلامة المواطنين والمقيمين وسلامة المجتمع, مؤكداً أهمية التزام الجميع بالتعليمات والأنظمة والإجراءات الاحترازية.
من جهة أخرى أكدت الجهات الأمنية بالمنطقة تكثيف جهودها خلال أيام عيد الفطر المبارك, مشدّدة على تطبيق الجزاءات وفق النظام لمخالفي الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الجراد

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الجراد
أمانة حائل تنفذ أكثر من ٣١ ألف جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك

أمانة حائل تنفذ أكثر من ٣١ ألف جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك
شرطة حائل تقبض على “11” مُصاب بـ “كورونا” خالفوا تعليمات الحجر الصحي

شرطة حائل تقبض على “11” مُصاب بـ “كورونا” خالفوا تعليمات الحجر الصحي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*