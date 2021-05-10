احدث الأخبار

“الطيران المدني” يعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين إلى المملكة
أبرز المواد
 استمرار توقف أكبر شبكة للوقود في الولايات المتحدة لليوم الرابع
أبرز المواد
 الكويت تعلن إنهاء الحظر الجزئي اعتباراً من أول أيام العيد
أبرز المواد
 الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمنا لمن أخذوا لقاح كورونا
أبرز المواد
 شرطة منطقة القصيم تلقي القبض على (4) مواطنين لإطلاقهم النار ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي
منطقة القصيم
 “وقاية” تحدّث “البروتوكولات” والإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج المملكة
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يوجّه بتكثيف أعمال اللجان الميدانية خلال أيام العيد
منطقة حائل
 أمانة عسير تكثف أعمالها الرقابية بأكثر من 9 الاف جولة مع قرب عيد الفطر
منطقة عسير
 اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار أبها الدولي في عمل عدائي ووحشي
أبرز المواد
 أمير مكة يوجه بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزينة بجدة
منطقة مكة المكرمة
 الداخلية: تَقَرّرَ تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها
أبرز المواد
 الكويت تعلق الرحلات القادمة من باكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا
أبرز المواد
“الطيران المدني” يعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين إلى المملكة

“الطيران المدني” يعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين إلى المملكة

أبرز المواد
استمرار توقف أكبر شبكة للوقود في الولايات المتحدة لليوم الرابع

استمرار توقف أكبر شبكة للوقود في الولايات المتحدة لليوم الرابع

أبرز المواد
الكويت تعلن إنهاء الحظر الجزئي اعتباراً من أول أيام العيد

الكويت تعلن إنهاء الحظر الجزئي اعتباراً من أول أيام العيد

أبرز المواد
الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمنا لمن أخذوا لقاح كورونا

الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمنا لمن أخذوا لقاح كورونا

أبرز المواد

“الطيران المدني” يعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين إلى المملكة

“الطيران المدني” يعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=981945
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق إجراءات جديدة لدخول المسافرين كافة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة إلى المملكة عبر تعميم وجهته اليوم إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة, وذلك إشارة إلى بيان وزارة الداخلية بشأن إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يُعلَّق القدوم منها.

وينص التعميم على تطبيق الحجر المؤسسي على المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها؛ على نفقتهم وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا( COVID 19 ).

وأكدت الهيئة على الناقلات الجوية ضرورة حمل جميع المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة المحصنين وغير المحصنين الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة (شهادات فحص فيروس كورونا PCR) لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر، فيما يسمح للمحصنين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى فترة الحجر، شريطة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وعند وصولهم.

وألزمت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة لإقامة المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي ولمدة سبعة أيام على أن يجري عمل مسحة في اليوم السادس وتكون نتيجتها سلبية.

وأكدت الهيئة أنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو 2021م.

يذكر أن الهيئة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة؛ بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة كافة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، كما فتحت الهيئة قنوات اتصال في مركز العناية بالمسافرين على مدار الساعة رقم (8001168888) بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال استفسارات المسافرين (@GacaCare) والبريد الإلكتروني ([email protected]) أو موقع الهيئة الإلكتروني: (gaca.gov.sa)

روابط ذات صلة

استمرار توقف أكبر شبكة للوقود في الولايات المتحدة لليوم الرابع

استمرار توقف أكبر شبكة للوقود في الولايات المتحدة لليوم الرابع
الكويت تعلن إنهاء الحظر الجزئي اعتباراً من أول أيام العيد

الكويت تعلن إنهاء الحظر الجزئي اعتباراً من أول أيام العيد
الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمنا لمن أخذوا لقاح كورونا

الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمنا لمن أخذوا لقاح كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*