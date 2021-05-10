تنويه من «الجوازات السعودية» حول المدة المتبقية في «وثيقة السفر»

المناطق_ الرياض

وجهت المديرية العامة للجوازات، نصيحة مهمة بخصوص المدة المتبقية في جواز السفر، وذلك للتأكد منها قبل السفر.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى».

وكانت شركة الخطوط السعودية قد قالت: «رفع تعليق جميع الرحلات الدولية اعتبارًا (من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين، 17 مايو 2021م) (ولا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد)».