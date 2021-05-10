تعقيم المصليات النسائية (٨٥) مرة ليلة ختم القرآن الكريم

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أعلنت وكالة الشؤون التطويرية النسائية ممثلة بالوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية عن كامل جاهزيتها لليلة ختم القرآن، وذلك بتكثيف عمليات تنظيف جميع مصليات النساء بالمسجد الحرام على مدار اليوم، حيث تُعقم المصليات (٨٥) مرة في اليوم , كما تُعقم المرافق (٢٤) مرة في اليوم.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي أن الوكالة وُزعت (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم على جميع المصليات النسائية، كما تم تكثيف الموظفات على مداخل وممرات المسجد الحرام للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد المكاني والجسدي.