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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سمو أمير دولة الكويت

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سمو أمير دولة الكويت

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سمو أمير دولة الكويت
http://almnatiq.net/?p=981982
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير والازدهار.

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