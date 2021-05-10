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أمن الدولة تحذر من جهات خارجية مجهولة تدعو لجمع التبرعات بدعوى العمل الخيري

أمن الدولة تحذر من جهات خارجية مجهولة تدعو لجمع التبرعات بدعوى العمل الخيري

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أمن الدولة تحذر من جهات خارجية مجهولة تدعو لجمع التبرعات بدعوى العمل الخيري

أمن الدولة تحذر من جهات خارجية مجهولة تدعو لجمع التبرعات بدعوى العمل الخيري
http://almnatiq.net/?p=981988
المناطق_واس

صرّح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، أنه انطلاقًا من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، ونظرًا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة الرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.
وحذرت رئاسة أمن الدولة من الاستجابة لتلك الدعوات والرسائل أو تداولها، أو المشاركة فيها، وحثّت الجميع على عدم التبرع لتلك الجهات؛ كون ذلك يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ودعت الراغب في التبرع داخل المملكة أن يتوجّه إلى القنوات المصرّح لها في الداخل، وأما من يرغب التبرع للخارج؛ فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. والله ولي التوفيق.

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