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الموارد البشرية بالرياض تدرب وتؤهل اكثر من “600” من الأيتام المحتضنين وأسرهم الكافلة

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الموارد البشرية بالرياض تدرب وتؤهل اكثر من “600” من الأيتام المحتضنين وأسرهم الكافلة

الموارد البشرية بالرياض تدرب وتؤهل اكثر من “600” من الأيتام المحتضنين وأسرهم الكافلة
http://almnatiq.net/?p=981997
المناطق_ الرياض

تمكنت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرباض خلال الثلاثة أشهر الماضية من تأهيل وتطوير اكثر من 600 مستفيد ومستفيدة من الأيتام المحتضنين والأسر الكافلة لهم بالتعاون مع مؤسسات التعليم و التدريب الحكومي والخاص والقطاع الغير ربحي .

واوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي ان تأهيل وتطوير المستهدفين كان وفق استراتيجية واضحة الاهداف ومدروسة الخطوات اشتملت على تنفيذ اكثر من 16 برنامج تدريبي متكامل في التخصصات المهنية والادارية والتربوية الحديثة التي تهدف إلى تمكين الأيتام من إكمال دراستهم بكل يسر و سهولة أو الالتحاق بالوظائف المناسبة لقدراتهم إلى جانب تطوير مهارات الأسر الكافلة في مجال رعاية الأيتام بما ينعكس على شخصيات الأيتام ويؤهلهم للاندماج بشكل ايجابي في المجتمع.

الجدير بالذكر ان فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض يحرص من خلال هذه البرامج والمبادرات إلى إفساح المجال امام جميع المؤسسات والشركات الوطنية للاسهام في تدريب وتوظيف الايتام و تحقيق التنمية الوطنية بعيدة الأمد تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030

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