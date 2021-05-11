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سلّة غذائية قيّمة للمحاصيل الزراعية تشهدها أسواق الباحة

سلّة غذائية قيّمة للمحاصيل الزراعية تشهدها أسواق الباحة
http://almnatiq.net/?p=982000
المناطق_واس

تشهد أسواق منطقة الباحة والمحافظات التابعة لها هذه الأيام حركة تجارية لتسويق المحاصيل الزراعية للمنطقة التي تلقى رواجاً لدى المستهلكين نظراً لقيمتها الغذائية, وسط متابعة مستمرة من الجهات الرقابية؛ لمتابعة المعروض في أسواق الخضار والفواكه وثبات الأسعار.
وتشتهر منطقة الباحة في السراة وتهامة بإنتاج أنواع من الثمار والحبوب الموسمية منها العنب والرمان والتين والمشمش والخوخ والبخارى والمانجو والجوافة واللوز البجلي والموز والتفاح والتين الشوكي “البرشومي” والسفرجل والتوت، كما تشتهر الباحة من حيث الحبوب الزراعية بالذرة البيضاء والقمح والشعير والدخن والعدس والسمسم، والخضار بجميع أنواعها، إلى جانب النباتات العطرية مثل النعناع والحبق والريحان والكادي والبعيثران.
وتفوح في طرقات الباحة ومتنزهاتها روائح مع نسائمها العليلة، حيث تنتشر مزارع هذه الفاكهة الموسمية في أغلب أودية الباحة ، ومنها أودية معشوقة ، وبيدة ، وفيق, وقوب، وتربة، وناوان، حيث تعد من المراكز المنتجة لجميع أنواع الفواكه، بل إنها تنتج نصف فواكه الباحة تقريباً وذلك لتوفر فرص نجاح الزراعة من تربة خصبة وكميات كبيرة من الماء, فيما تعد الزراعة بالمنطقة قديماً المهنة الأهم التي اعتمد عليها غالبية السكان, حيث كان الأهالي ينشطون في الزراعة لما تعود به عليهم من منافع تجارية أسهمت في تنمية حياتهم وفي تطوير قراهم ، ومازالت الزراعة تمثل جزءاً كبيراً من تجارة المنطقة التي تصدرها لمختلف مناطق المملكة.
كما تشكل منتجات الحبوب والفواكه بمنطقة الباحة جزءاً مهما من الهوية السياحية للمنطقة, إذ تعد الباحة إحدى أهم المناطق الزراعية على مستوى المملكة لما تزخر به من مقومات طبيعية وهبها الله تعالى لها من حيث الأجواء والتربة الصالحة للزراعة ووفرة المياه الجوفية, علاوة على جريان الكثير من الأودية بها على مدار العام، فيما تعد الزراعة بمنطقة الباحة قديماً المهنة الأهم التي اعتمد عليها غالبية السكان, حيث كان الأهالي ينشطون في الزراعة لما تعود به عليهم من منافع تجارية أسهمت في تنمية حياتهم وفي تطوير قراهم.

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