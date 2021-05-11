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مدني جازان : سقوط مقذوف حوثي في إحدى القرى الحدودية بجازان نتج عنه عدة أضرار ولا إصابات

مدني جازان : سقوط مقذوف حوثي في إحدى القرى الحدودية بجازان نتج عنه عدة أضرار ولا إصابات
http://almnatiq.net/?p=982009
المناطق_واس

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح سقوط مقذوف عسكري في فناء أحد المنازل، نتج عنه تضرر المنزل وعدد من المركبات المدنية بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، دون حدوث أي إصابات – ولله الحمد – كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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