المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق يزور المسجد النبوي

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زار المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق عادل بن سلمان عليوي اليوم, المسجد النبوي حيث أدى صلاتي العشاء والتراويح , وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم -وعلى صاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي, الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري، وعدد من منسوبي الوكالة، ومدير فرع العلاقات الدولية بفرع وزارة الإعلام بالمنطقة خالد شحّات بن قاسم.