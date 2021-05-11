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50 متطوعاً بأمانة الجوف يطلقون 1000 بالون ضمن مبادرة “ممتثل” للتوعية بالإجراءات الاحترازية

50 متطوعاً بأمانة الجوف يطلقون 1000 بالون ضمن مبادرة “ممتثل” للتوعية بالإجراءات الاحترازية

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50 متطوعاً بأمانة الجوف يطلقون 1000 بالون ضمن مبادرة “ممتثل” للتوعية بالإجراءات الاحترازية

50 متطوعاً بأمانة الجوف يطلقون 1000 بالون ضمن مبادرة “ممتثل” للتوعية بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=982018
المناطق_الجوف

أطلق النادي التطوعي لأمانة منطقة الجوف أكثر من 1000 بالون توعوي ضمن مبادرة “ممتثل” التي دشنها في وقت سابق أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان على مستوى الأمانة والبلديات التابعة لها، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز الوعي بأهمية الإجراءات الاحترازية، وزيادة نسبة امتثال المنشآت التجارية والأفراد لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان إن 50 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في إطلاق البالونات ضمن جهود التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية والامتثال للتدابير الوقائية من قبل المنشآت وأفراد المجتمع.

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