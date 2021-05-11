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ارتفاع طفيف لأسعار النفط

ارتفاع طفيف لأسعار النفط
http://almnatiq.net/?p=982028
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أرتفعت أسعار النفط،اليوم، ارتفاعا طفيفا، بعد أن قالت شبكة خطوط أنابيب رئيسية للوقود في الولايات المتحدة إنها قد تستأنف التشغيل هذا الأسبوع بعد هجوم إلكتروني تسبب في إغلاقها.
وعزز نمو محتمل للطلب الأمريكي أسعار الخام، ملقيا بظلاله على مخاوف من أن زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا في الهند وأجزاء اخرى من آسيا قد تلحق ضررا بالطلب هناك.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 0.06 بالمئة إلى 68.32 دولار للبرميل بينما زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 0.03 بالمئة لتبلغ عند التسوية 64.92 دولار للبرميل.
وسجل الخام القياسيان كلاهما مكاسب بأكثر من واحد في المئة الأسبوع الماضي، في ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.
وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك “إذا استمر توقف خطوط الأنابيب لفترة طويلة، فستكون له تداعيات واسعة على سوق النفط، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في أوروبا أيضا.
“لكن الافتراض القائم حاليا هو أن تعطل خطوط الأنابيب سيجد طريقه إلى الحل في غضون أيام، ولذا سيكون الأثر محدودا.”
وقفزت أسعار برنت أكثر من 30 بالمئة هذا العام بدعم من تخفيضات في المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين يشكلون المجموعة المعروفة باسم أوبك+، وتخفيف القيود المرتبطة بالفيروس على التنقل في الولايات المتحدة وأوروبا.

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