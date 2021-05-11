المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة

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زار المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق عادل بن سلمان عليوي اليوم، المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية التابع لرابطة العالم الإسلامي بالمدينة المنورة.

وقد تجول داخل أجنحة المتحف، وشاهد عددًا من العروض التفاعلية، مشيدًا بمستوى التقنيات الحديثة والعروض المتنوعة والأجهزة التي تحاكي الواقع الافتراضي عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

وعبر المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق فى نهاية زيارته للمتحف عن إعجابه بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة القرآن والسنة النبوية وترسيخ الدين الإسلامي ونقله بالصورة الصحيحة لجميع دول العالم تستحق الاحترام والتقدير، مثمنًا لرابطة العالم الإسلامي هذا المشروع الجبار الذي يضاف لمبادراتها العالمية الأخرى.