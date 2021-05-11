احدث الأخبار

جموع المصلين تشهد ختم القرآن بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 المملكة تُدين بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى الشريف
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأراضي المملكة
أبرز المواد
 «تصفية» تستعيد 800 مليون ريال لمصلحة المساهمين منذ بداية العام الجاري
أبرز المواد
 ولي العهد وسمو أمير دولة قطر يعقدان جلسة مباحثات
أبرز المواد
 المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 ارتفاع طفيف لأسعار النفط
أبرز المواد
 الإسكان التنموي: اتفاقية لخدمة 4000 أسرة من مستفيدي بر الشرقية تجاوزت المليار و 300 مليون ريال
أبرز المواد
 فلكية جدة: رصد ظاهرة خطيرة على الشمس
أبرز المواد
 50 متطوعاً بأمانة الجوف يطلقون 1000 بالون ضمن مبادرة “ممتثل” للتوعية بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق يزور المسجد النبوي
أبرز المواد
جموع المصلين تشهد ختم القرآن بالمسجد الحرام

جموع المصلين تشهد ختم القرآن بالمسجد الحرام

أبرز المواد
المملكة تُدين بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى الشريف

المملكة تُدين بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى الشريف

أبرز المواد
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أبرز المواد
البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأراضي المملكة

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأراضي المملكة

أبرز المواد

ولي العهد وسمو أمير دولة قطر يعقدان جلسة مباحثات

ولي العهد وسمو أمير دولة قطر يعقدان جلسة مباحثات
http://almnatiq.net/?p=982034
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وقد عقد سمو ولي العهد جلسة مباحثات مع سمو أمير دولة قطر، رحب سمو ولي العهد في بدايتها بسمو أمير دولة قطر ومرافقيه في المملكة، ناقلا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما أعرب سمو أمير دولة قطر، عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – ، وسعادته بزيارة المملكة، ولقائه سمو ولي العهد.
وقد تبادل سمو ولي العهد وسمو أمير دولة قطر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.
وقد جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.
كما حضر الجلسة من الجانب القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، ومعالي وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير المالية الأستاذ علي بن أحمد الكواري.

روابط ذات صلة

جموع المصلين تشهد ختم القرآن بالمسجد الحرام

جموع المصلين تشهد ختم القرآن بالمسجد الحرام
المملكة تُدين بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى الشريف

المملكة تُدين بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى الشريف
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*