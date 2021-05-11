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«تصفية» تستعيد 800 مليون ريال لمصلحة المساهمين منذ بداية العام الجاري
http://almnatiq.net/?p=982037
المناطق_ الأحساء

أكد أمين لجنة المساهمات العقارية “تصفية” ، الدكتور بدر الشويعر، أن اللجنة تمكنت من استعادة ما يقارب (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال لمصلحة المساهمين منذ مطلع العام ٢٠٢١م.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن “تصفية” سوف تبدأ في مستهل النصف الثاني من العام الجاري بتصفية أكثر من (٢٥,٠٠٠,٠٠٠م٢).
جدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، دعت المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم إلى سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي، تمهيدًا لصرف مستحقاتهم.
وشددت اللجنة على سريان الصرف في 12 مساهمة بالمنطقة الشرقية، ومنها: مساهمة عقد العروس والرمال، مساهمة الجبيل، مساهمة عين السيح، مساهمة أرض قطر، مساهمة شرق الخياطية، مساهمة المجيدية، شمال الصناعية – عادل الحداد، مساهمة درة الخليج، مساهمة جوهرة الشرق، مساهمة البدرية بالأحساء، مساهمة جوهرة الخفجي، مساهمة الرفيعة.

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