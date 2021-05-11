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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
http://almnatiq.net/?p=982043
المناطق_واس

طالب رئيس الوزراء محمد أشتية مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من عشرين مواطنًا بينهم تسعة أطفال.
ووجه رئيس الوزراء بتوفير جميع الإمكانات الصحية والمستلزمات الطبية للمستشفيات في القطاع، معربا عن مواساته لعائلات الضحايا.
كما طالب مجلس الأمن بوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، والذي أدى إلى إصابة مئات المصلين بجروح.

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