نائب أمير منطقة الرياض يتلقى في اتصالين هاتفيين العزاء من سمو ولي عهد الأردن وسمو الشيخ عبدالله بن زايد في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اتصالين هاتفيين، من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبرا فيه عن عزائهما ومواساتهما في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ .

وقد أعرب سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن عن شكره وتقديره لسموهما على تعازيهما ومشاعرهما الأخوية النبيلة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.