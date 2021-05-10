إدارة مساجد البكيرية تحدد المصليات والجوامع والمساجد المهيأة وفق البروتوكولات الوقائية لصلاة عيد الفطر

المناطق_ محمد المسلم

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة البكيرية المصليات والجوامع والمساجد المهيأة وفق البروتوكولات الوقائية التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظة، كما حددت المصليات والجوامع والمساجد في عدد من المراكز التابعة لها بمجموعة من الاجراءات والاحترازات الوقائية لحماية المصلين بإذن الله من عدوى فيروس كورونا.

وأوضح مدير إدارة والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة البكيرية الشيخ صالح بن محمد الجفير: أن صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستقام في المصليات والجوامع والمساجد الإضافية المؤقتة ، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة وبين “الجفير” أن المصليات والجوامع والمساجد هي: مصلى العيد والمصلى الشمالي والجامع الكبير وجامع البصيلي وجامع الحديثي وجامع النملة وجامع القبيسي وجامع الزهراء وجامع السويلم وجامع الحضيف وجامع النور وجامع أمهات الذيابة ومسجد محمد المحسن ومسجد القصر ومسجد أبوبكر الصديق ومسجد سويلم النملة ومسجد عبدالله بن عباس ومسجد الزبن ومسجد عبدالله الراجحي ومسجد سعد بن أبي وقاص ومسجد القيروان ومسجد المحمدية ومسجد مزنة البكري و مسجد الجري ومسجد القادسية ومسجد علي المحسن بأمهات الذيابة في محافظة البكيرية ومصلى العيد وجامع التركي وجامع حذيفة بن اليمان و مسجد أنس بن مالك و مسجد العواد الجنوبي ومسجد الجو بمركز الهلالية ومصلى العيد ومصلى السحابين وجامع الخبراء وجامع العجلان وجامع الريان وجامع الخبراء التراثية ومسجد إبن باز و مسجد الرضوان ومسجد الميمان ومسجد النويصر ومسجد سلمان الفارسي ومسجد الميمان بمركز الخبراءومصلى العيد وجامع الشيحية وجامع الخليل وجامع السديس ومسجد الشيحية القديم ومسجد عائشة بنت أبي بكر ومسجد هيلة العبودي ومسجد نورة الحواس بمركز الشيحية ومصلى العيد وجامع الضلفعةوجامع العوفان ومسجد بمركز الضلفعةوجامع المليداء بمركز المليداء الشمالية وجامع ساق بمركز ساق ومصلى العيد وجامع الفويلق وجامع سعود البشري وجامع الأمير عبدالعزيز بن فهد وجامع المصطبحة ومسجد علي بن أبي طالب ومسجد جوزاء ذعار ومسجد الناصر بمركز الفويلق وجامع كحلة بمركز كحلة ومصلى الإرطاوي بمركز الإرطاوي ومصلى الفيضة بمركز الفيضة ومصلى النجبة بمركز النجبة ومصلى مشاش جرود بمركز مشاش جرود ومصلى الثابتية بمركز الثابتية ومصلىالمطيوي الشمالي بمركز مطيوي الشمالي ، وأكد “الجفير” أن دخول الامام في تمام الساعة 5:35 ص ،وعلى المراكز التابعة مراعات فارق التوقيت.