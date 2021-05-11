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جوازات الجوف تنهي استعدادتها لاستقبال المسافرين عبر منفذ الحديثة

جوازات الجوف تنهي استعدادتها لاستقبال المسافرين عبر منفذ الحديثة
http://almnatiq.net/?p=982066
المناطق_الجوف

صرح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة الجوف النقيب مهندس زياد الطالب بأن استعدادات جوازات منفذ الحديثة على أتم جاهزية لاستقبال المسافرين والقادمين من الخارج ،وذلك بعد قرار رفع تعليق سفر المواطنين بشكل كامل اعتباراً من الساعه ١ صباح الاثنين 5 شوال حيث أفاد مدير جوازات منفذ الحديثة المقدم سلطان بن عيد العنزي ،أن جميع المسارات ستكون جاهزة في المغادرة او القدوم بالأضافة إلى الصالات فهي مهيئة بشكل كامل كما تم استبدال الأجهزة بالمنفذ بأجهزة حديثة تسهم بتسريع عملية انهاء اجراءات المسافر بدون تأخير وفق الاجراءات الاحترازية المعتمدة ،كما تم وضع العلامات الارشادية من علامات ارضية وعبارات ترحيبية .

ويأتي ذلك بمتابعة مباشرة ومستمرة من معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى. ومدير جوازات منطقة الجوف العميد خالد بن عبدالله العشيوان.

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