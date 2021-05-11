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لليوم الرابع على التوالي.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع
http://almnatiq.net/?p=982069
المناطق_ الرياض

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها ليوم التداول الرابع على التوالي في الأسواق الأمريكية، في الوقت الذي يواصل فيه الدولار تراجعه أمام العملات الرئيسية الأخرى، في ظلّ توقعات بإبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة بالقرب من صفر في المائة على المدى القريب.

كما ساهم تراجع سوق الأوراق المالية الأمريكية في زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذٍ استثماري.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار إلى أقلّ مستوى له منذ نحو عامين ونصف العام ليسجل 90.04 نقطة خلال التعاملات قبل أن يسترد جزءًا من خسائره ليسجل 90.19 نقطة في ختام التعاملات.

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