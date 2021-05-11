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نجاح التغطية الإسعافية للمسجد النبوي في ليلة ختم القرآن الكريم

نجاح التغطية الإسعافية للمسجد النبوي في ليلة ختم القرآن الكريم
http://almnatiq.net/?p=982083
المناطق - المدينة المنورة

أنجزت الفرق الإسعافية والطبية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بنجاح، خطتها التشغيلية الخاصة بليلة ختم القرآن الكريم، في المسجد النبوي والمناطق المحيطة به.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن عمليات الهيئة تلقت العديد من البلاغات أثناء تمركز الفرق الإسعافية وقد بذلت جميع الطواقم الطبية من أطباء ومسعفين جهوداً لإظهار العمل الإنساني الإسعافي بالشكل المشرف والاحترافي للتعامل مع الحالات الإسعافية.

وبين أن تكثيف التغطية الإسعافية بدأ منذُ وقت مبكر لهذا اليوم، حيث تمت تغطية المسجد النبوي لصلاة التراويح والختمة بـ15 فرقة إسعافية، منها خمس عنايات طبية ثابتة وإشراف متحرك في كل جهة من الجهات الأربع للمسجد النبوي.

وأبان السهلي أن التطوع الإسعافي من قسمي الرجال والنساء تمحور في مباشرة الحالات الإسعافية في المسجد النبوي من خلال وجودهم في داخل المسجد أو ساحاته، التي فاقت 40 موقعاً للتمركز، مضيفاً أنه كان نصيب المواقع الرجالية منها 20 موقعاً، فيما وصلت المواقع النسائية إلى 22 موقعاً.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة بأنه تم تنفيذ الخطة بكل حرفية ودقة، إضافة إلى اعتماد الخطة الإسعافية لتغطية صلاة العيد بالمسجد النبوي والمساجد الكبرى بالمنطقة .

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