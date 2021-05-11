الولايات المتحدة تشترط إجراء فحص كورونا للمسافرين القادمين إليها

المناطق - الرياض

أعلنت السلطات الصحية الأميركية ممثلةً بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراضية والوقاية منها (CDC)، أنه يتوجب على الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة من عمر سنتين فأكثر – بما في ذلك المواطنين الأميركيين والمقيمين بها بصفة قانونية ودائمة -، إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

واشترطت السلطات الصحية على المسافرين إلى الولايات المتحدة، تقديم نتيجة فحص كورونا سلبية، أو أي ما يثبت التعافي من الإصابة بفيروس كورونا قبل الصعود على متن الطائرة.

كما تضمنت الاشتراطات الجديدة، قيوداً على دخول غير الأميركيين الذين كانوا في الصين، إيران، دول مجموعة الشنغن، بريطانيا، إيرلندا، البرازيل، جنوب أفريقيا، والهند، خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة.