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جمعية رعاية الايتام بتبوك تصرف ٦٤٥ ألف ريال خلال شهر رمضان المبارك

جمعية رعاية الايتام بتبوك تصرف ٦٤٥ ألف ريال خلال شهر رمضان المبارك

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جمعية رعاية الايتام بتبوك تصرف ٦٤٥ ألف ريال خلال شهر رمضان المبارك

جمعية رعاية الايتام بتبوك تصرف ٦٤٥ ألف ريال خلال شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=982098
المناطق - تبوك

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك الأستاذ طلال بن خالد الفقير  بأن الجمعية صرفت للمستفيدين المسجلين فيها خلال شهر رمضان المبارك مبلغ وقدره ست مئة وخمسة وأربعون ألف ريال ، تشمل عدة برامج .حيث تم صرف مبلغ 250 ألف ريال للأيتام ضمن برنامج كفالة يتيم ، وتم توزيع سلال غذائية بقيمة 232 ألف ريال ، فيما تم صرف مبلغ 163 ألف ريال ضمن برنامج كسوة العيد .
وقد رفع “الفقير” صادق التهاني  لمقام خادم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك  ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك .وأكد  “الفقير” بأن الدولة أعزها الله تهتم بالجمعيات الخيرية وخاصة فئة الأيتام مستشهداً  بمنصة “إحسان” التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وطورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا وتحظى بدعم سمو ولي العهد – حفظه الله – رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبينًا أنها تقوم بتعزيز الدور الريادي للمملكة في أعمال الخير والتنمية مستفيدة من التطورات التقنية لبناء شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية ، وهذا سيسهم في نقلة نوعية في مجال التبرعات والأعمال الخيرية في كافة المؤسسات ذات النطاق غير الربحي .
وقد نوّه “الفقير” بأن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك هي إحدى الجهات المستفيدة من الدعم الحكومي للعمل الخيري ، وهي تقوم بدورها الريادي في خدمة الأيتام وأسرهم في تبوك، تحت رعاية كريمة ومتابعة مباشرة من سمو أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان راعي العمل الخيري الأول في منطقة تبوك .

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