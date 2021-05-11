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مستشفى قوى الأمن توفر وظائف مؤقتة لموسم الحج

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مستشفى قوى الأمن توفر وظائف مؤقتة لموسم الحج

مستشفى قوى الأمن توفر وظائف مؤقتة لموسم الحج
http://almnatiq.net/?p=982101
المناطق - مكة

أعلنت مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن توفر وظائف مؤقتة لحملة الثانوية العامة فما فوق (للرجال والنساء) لموسم حج عام 1442هـ.

وأوضحت مستشفى قوى الأمن في مكة المكرمة الوظائف المتاحة وهي:

1- طبيب استشاري أشعه تداخليه.

2- طبيب استشاري جراحة عامة.

3- استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة.

4- طبيب استشاري التركيبات السنية.

5- طبيب نائب أول باطنة.

6- طبيب نائب أول أمراض النساء والولادة.

7- طبيب نائب أول عناية مركزة.

8- طبيب نائب أول تخدير.

9- طبيب نائب أول جراحة العيون.

10- طبيب نائب أول جراحة العظام.

11- طبيب نائب أول علاج جذور الأسنان.

12- طبيب نائب أول طوارئ.

13- طبيب نائب باطنة.

14- طبيب نائب أمراض النساء والولادة.

15- طبيب نائب عناية مركزة.

16- طبيب نائب تخدير.

17- طبيب نائب جراحة العيون.

18- طبيب نائب جراحة العظام.

19- طبيب نائب علاج جذور الأسنان.

20- طبيب نائب طوارئ.

21- طبيب مقيم جراحة عامة.

22- طبيب مقيم طوارئ.

23- طبيب مقيم جراحة العظام.

24- طبيب عام (مقیم).

25- صيدلي.

26- أخصائي أشعة.

27- أخصائي خدمات طبية طارئة.

28- فني طب طوارئ.

29- أخصائي علاج تنفسي.

30- أخصائي تخدير.

31- أخصائي مكافحة عدوی.

32- فني تجبير.

33- مساعد طبيب أسنان.

34- سائق.

35- فني تقنية المعلومات والاتصالات.

وأضافت أن التقديم متاح الأن وحتي يوم الخميس 1442/10/08هـ الموافق 2021/05/20م، مشيرة إلى أنه طريقة التقديم في وظائف مستشفى قوى الأمنط عن طريق الرابط: هنا

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