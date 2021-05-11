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تكثيف الرقابة على مسالخ السيح استعداداً لعيد الفطر المبارك

تكثيف الرقابة على مسالخ السيح استعداداً لعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982121
المناطق - الرياض

كثفت بلدية الخرج أعمالها الرقابية على المسالخ في مدينة السيح مع قرب حلول عيد الفطر المبارك؛ بهدف تقديم خدمات مثلى للمواطنين والمقيمين والتيسير عليهم.
واتخذت إدارة صحة البيئة جميع التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية، والتشديد على الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية واستبعاد اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي على فترتين للتأكد من مدى الالتزام.
وتضمنت إجراءات المسالخ رفع الطاقة التشغيلية وتكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش، والالتزام بالتسعيرة الخاصة، وتنظيم دخول الذبائح وسلامة خروجها، إضافة إلى تهيئة جميع المسالخ بالكوادر من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة.

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