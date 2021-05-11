عنيزة تتزين لعيد الفطر والبلدية تجهز مصليات الأعياد

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ازدانت شوارع وأحياء محافظة عنيزة بالإضاءات الجمالية المتنوعة وعقود الزينة على أعمدة الإنارة، والنخيل، والأشجار، واللوحات المضيئة في كافة المواقع.

وبين رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني أن البلدية نفذت آلاف الأمتار من شرائط الزينة والشبكات والكشافات المضيئة، إضافة إلى تجميل العديد من المواقع بعشرات من لوحات المعايدة ومئات الأعلام في الجسور والميادين.

وأضاف القحطاني أن البلدية قامت بتجهيز ومسح مصليات الأعياد، إضافة إلى فرش أكثر من ٧٠ ألف متر مربع من فرش الصلاة في هذه المواقع استعداداً لعيد الفطر المبارك.