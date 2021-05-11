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أمانة الجوف تواصل تنفيذ برامج مبادرة ممتثل

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أمانة الجوف تواصل تنفيذ برامج مبادرة ممتثل

أمانة الجوف تواصل تنفيذ برامج مبادرة ممتثل
http://almnatiq.net/?p=982127
المناطق - الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ برامج وأنشطة مبادرة ممتثل التي دشنها في وقت سابق أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان على مستوى الأمانة والبلديات التابعة لها؛ حيث شارك 50 متطوعاً من نادي الأمانة التطوعي بإطلاق أكثر من 1000 بالون توعوي لتعزيز الوعي بأهمية الإجراءات الاحترازية، وزيادة نسبة امتثال المنشآت التجارية والأفراد لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وشارك 50 متطوعاً ومتطوعة في إطلاق البالونات ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتكثيف جهود التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية والامتثال للتدابير الوقائية من قبل المنشآت وأفراد المجتمع.

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