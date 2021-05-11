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آلية التعويض الذي يُلزم به الناقل الجوي لتأخير أمتعة العميل

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آلية التعويض الذي يُلزم به الناقل الجوي لتأخير أمتعة العميل

آلية التعويض الذي يُلزم به الناقل الجوي لتأخير أمتعة العميل
http://almnatiq.net/?p=982130
المناطق - الرياض

حددت جمعية حماية المستهلك طريقة التعويض الذي يُلزم به الناقل الجوي في حال تسبب في تأخير أمتعة العميل.

وقالت حماية المستهلك أن الناقل الجوي يجب أن يعوض المرء في هذه الحالة بما يعادل 20 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 100 وحدة حقوق سحب خاصة للرحلات الداخلية، مشيرة إلى أن التعويض يرتفع إلى 40 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية، وبحد أقصى 200 وحدة حقوق سحب خاصة.

وأضافت أن وحدة حقوق سحب خاصة تعني المعيار النقدي لصندوق النقد الدولي، ويتم تحويلها بما يعادل الريال السعودي، داعية إلى الاطلاع على الدليل الشامل لحقوق المستهلك.

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